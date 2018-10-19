Погода на выходные: в Украине похолодает, в Карпатах пройдут дожди с мокрым снегом (карта)
Теплая погода сохранится только на востоке и юге страны.
На выходных практически во всех регионах Украины похолодает, в западных областях пройдут дожди, в Карпатах - с мокрым снегом.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +5°, днем +15°. В воскресенье солнечно, +4°...+12°.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, температура до +23° (карта)
Во Львове завтра ожидается солнечная погода, ночью +5°, днем +16°. В воскресенье пройдет ливень, +2°…+12°.
В Луцке в субботу ночью +6°, днем +16°, без осадков. В воскресенье ночью +2°, днем +13°, переменная облачность.
В Виннице в субботу преимущественно без осадков, температура воздуха +5°...+16°. В воскресенье до +11°, солнечно.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +9°, днем +23°. В воскресенье +7°...+17°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +19°. В воскресенье +6°...+15°, солнечно.
Погода в Днепре в субботу: без осадков. Температура ночью +8°, днем +21°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+16°.
В Симферополе завтра будет ясно, +8°...+21°. В воскресенье +7°...+19°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +10°, днем +21°. В воскресенье переменная облачность, температура до +19°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +22°. В воскресенье температура до +20°, солнечно.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +22°. В воскресенье +6°...+19°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +11°. В воскресенье пройдет снег с дождем, ночью -2°, днем +5°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +3°, днем +14°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -3°, днем до +10°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье температура до +12°, ожидается дождь.
В Сваляве завтра будет солнечно, +16°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -2° …+11°.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +7°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+23°... +7°
- Житомир+16°... +7°
- Запорожье+21°... +8°
- Ивано-Франковск+17°... +6°
- Киев+16°... +7°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+21°... +6°
- Луцк+16°... +5°
- Львов+16°... +7°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+23°... +8°
- Полтава+19°... +9°
- Ровно+15°... +5°
- Симферополь+20°... +11°
- Сумы+18°... +8°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+19°... +8°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+16°... +8°
- Черкассы+19°... +6°
- Чернигов+18°... +4°
- Черновцы+17°... +8°