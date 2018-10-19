Погода на выходные: в Украине похолодает, в Карпатах пройдут дожди с мокрым снегом (карта)

12:00, 19 октября 2018
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Теплая погода сохранится только на востоке и юге страны.

На выходных в Украине похолодает / УНИАН
На выходных в Украине похолодает / УНИАН

На выходных практически во всех регионах Украины похолодает, в западных областях пройдут дожди, в Карпатах - с мокрым снегом.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +5°, днем +15°. В воскресенье солнечно, +4°...+12°.

Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, температура до +23° (карта)

Во Львове завтра ожидается солнечная погода, ночью +5°, днем +16°. В воскресенье пройдет ливень, +2°…+12°.

В Луцке в субботу ночью +6°, днем +16°, без осадков. В воскресенье ночью +2°, днем +13°, переменная облачность.

В Виннице в субботу преимущественно без осадков, температура воздуха +5°...+16°. В воскресенье до +11°, солнечно.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +9°, днем +23°. В воскресенье +7°...+17°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +19°. В воскресенье +6°...+15°, солнечно.

Прогноз на 20 октября / УНИАН
Прогноз на 20 октября / УНИАН
Прогноз на 21 октября / УНИАН
Прогноз на 21 октября / УНИАН

Погода в Днепре в субботу: без осадков. Температура ночью +8°, днем +21°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+16°.

В Симферополе завтра будет ясно, +8°...+21°. В воскресенье +7°...+19°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +10°, днем +21°. В воскресенье переменная облачность, температура до +19°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +22°. В воскресенье температура до +20°, солнечно.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +22°. В воскресенье +6°...+19°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +11°. В воскресенье пройдет снег с дождем, ночью -2°, днем +5°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +3°, днем +14°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -3°, днем до +10°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье температура до +12°, ожидается дождь.

В Сваляве завтра будет солнечно, +16°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -2° …+11°.

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Теги: #снег#погода#дождь#похолодание
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