Число жертв циклона "Титли" в Индии возросло до 57 человек

Экономический ущерб составил около 300 млн долларов.

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В результате циклона "Титли" в Индии погиблии 57 человек, среди которых 10 детей.

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Экономический ущерб составил около 300 млн долларов. Местные власти усиливают спасательные и восстановительные работы, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Циклон "Титли" обрушился 11 октября на восточное побережье штата Орисса на востоке Индии. В штатах Орисса и Андхра-Прадеш эвакуированы около 300 тысяч человек.

Напомним, ливень, который был вызван тропическим циклоном "Любан", вызвал сильное наводнение в Йемене и Омане.