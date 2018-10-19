В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

Пожарная опасность сохранится до конца недели.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

До конца недели практически по всей Украине будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19-21 октября на большей части территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 октября будет последним теплым днем в Украине перед сильным похолоданием, которое ожидается на выходных. 21 октября в западных и северных областях пройдут небольшие дожди.