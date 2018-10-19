Сегодня в Киеве без осадков, температура до +20°

08:30, 19 октября 2018
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Вечером в столице температура до +11°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 октября, в Киеве без осадков, температура до +20°.

Последние теплые дни: появился свежий прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +20°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 18:00.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Украине без осадков, во всех регионах сохранится теплая погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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