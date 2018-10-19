Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, температура до +23° (карта)

08:11, 19 октября 2018
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По всей стране сегодня будет тепло.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 октября в Украине без осадков, во всех регионах сохранится теплая погода.

Последние теплые дни: появился свежий прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды. На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов переменная облачность. Температура до +22°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях будет ясно. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +22°.

Прогноз на 19 октября / УНИАН
Прогноз на 19 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 октября — Фома. Первый снег сухой - будет хорошее лето.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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