Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, температура до +23° (карта)
По всей стране сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 октября в Украине без осадков, во всех регионах сохранится теплая погода.
Последние теплые дни: появился свежий прогноз погоды в Украине
Прогноз погоды. На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов переменная облачность. Температура до +22°.
На западе Украины без осадков. Температура до +21°.
В северных областях будет ясно. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +22°.
Согласно народному прогнозу, 19 октября — Фома. Первый снег сухой - будет хорошее лето.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +7°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+23°... +7°
- Житомир+16°... +7°
- Запорожье+21°... +8°
- Ивано-Франковск+17°... +6°
- Киев+16°... +7°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+21°... +6°
- Луцк+16°... +5°
- Львов+16°... +7°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+23°... +8°
- Полтава+19°... +9°
- Ровно+15°... +5°
- Симферополь+20°... +11°
- Сумы+18°... +8°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+19°... +8°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+16°... +8°
- Черкассы+19°... +6°
- Чернигов+18°... +4°
- Черновцы+17°... +8°
Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг
Ощущается как:+13 °
Влажность:74 %
Давление:752 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:17 %
Восход:07:24
Закат18:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
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