В Киеве завтра без осадков, днем температура до +20°

Вечером в столице до +11°.

В Киеве завтра будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 октября, в Киеве без осадков, температура до +20°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +20°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:24, а зайдет в 18:00.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Украине без осадков, во всех регионах сохранится теплая погода.

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