Погода на завтра: в Украине будет тепло и солнечно (видеопрогноз)

16:30, 18 октября 2018
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Местами температура до +23°.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 октября в Украине без осадков, во всех регионах сохранится теплая погода.

Погода в Киеве установила новый температурный рекорд

Подробный прогноз погоды. На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов переменная облачность. Температура до +22°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях будет ясно. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +22°.

Согласно народному прогнозу, 19 октября — Фома. Первый снег сухой - будет хорошее лето.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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