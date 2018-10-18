Снегопад парализовал дорожное движение в Алматы (видео)

Многие водители еще не успели сменить летние шины на зимние.

Алматы засыпало снегом / www.instagram.com/sodiqjonov.doston/

В городе Алматы (Казахстан) снегопад, который идет уже несколько дней, парализовал дорожное движение.

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Из-за осадков в городе образовалась слякоть, на дорогах вечером появились пробки, передает NUR.KZ.

Многие водители признаются, что еще не успели сменить летние шины на зимние, так как пока не ожидали ухудшения погоды. Из-за этого автолюбителям приходится ехать очень медленно, что приводит к сильным заторам.

Местные жители в соцсетях делятся видео, на которых запечатлены пробки.

Напомним, в американском штате Небраска прошел рекордный снегопад, оставив тысячи людей без электроэнергии.