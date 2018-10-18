Последние теплые дни: появился свежий прогноз погоды в Украине
Уже завтра на западе Украины ожидается похолодание.
19 октября будет последним теплым днем в Украине перед сильным похолоданием, которое ожидается на выходных.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +25° (карта)
Прогноз погоды на завтра. На большей части Украины ожидается +17...+23 градуса. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"На западе Украины уже можно будет понюхать первый настоящий воздух зрелой осени - похолодает, увеличится облачность и даже на Закарпатье и вокруг гор возможны скромные первые дожди.
На остальной территории еще будет сухо и +17...+23 градуса", - пишет она.
По словам Диденко, 21 октября в западных и северных областях пройдут небольшие дожди.
А на следующей неделе в Киеве температура воздуха упадет ночью до +3...+5, днем +10...+11 градусов.
Напомним, в среду, 17 октября, в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха: после полудня столбик термометра поднялся до +24°.
Погода в Украине
- Винница+20°... +7°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+23°... +5°
- Житомир+20°... +6°
- Запорожье+23°... +8°
- Ивано-Франковск+20°... +6°
- Киев+20°... +7°
- Кировоград+22°... +7°
- Луганск+23°... +4°
- Луцк+20°... +6°
- Львов+18°... +7°
- Николаев+20°... +8°
- Одесса+22°... +8°
- Полтава+21°... +9°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+22°... +12°
- Сумы+21°... +7°
- Тернополь+20°... +6°
- Харьков+22°... +7°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+20°... +7°
- Черкассы+20°... +6°
- Чернигов+22°... +5°
- Черновцы+20°... +10°