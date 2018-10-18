Последние теплые дни: появился свежий прогноз погоды в Украине

Уже завтра на западе Украины ожидается похолодание.

В Украину идет похолодание / the-city.kiev

19 октября будет последним теплым днем в Украине перед сильным похолоданием, которое ожидается на выходных.

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Прогноз погоды на завтра. На большей части Украины ожидается +17...+23 градуса. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"На западе Украины уже можно будет понюхать первый настоящий воздух зрелой осени - похолодает, увеличится облачность и даже на Закарпатье и вокруг гор возможны скромные первые дожди.

На остальной территории еще будет сухо и +17...+23 градуса", - пишет она.

По словам Диденко, 21 октября в западных и северных областях пройдут небольшие дожди.

А на следующей неделе в Киеве температура воздуха упадет ночью до +3...+5, днем +10...+11 градусов.

Напомним, в среду, 17 октября, в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха: после полудня столбик термометра поднялся до +24°.