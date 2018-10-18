Оман и Йемен пострадали от наводнения
В результате наводнения погибли по меньшей мере три человека.
Ливень, который был вызван тропическим циклоном "Любан", вызвал сильное наводнение в Йемене и Омане.
Наводнение на юге Франции: в пострадавших районах продолжается эвакуация
В оманских провинциях Дофар и Аль-Вуста местами выпало 263 мм дождя, из-за наводнения были перекрыты дороги, передает Floodlist.
В Дофаре из-за наводнения погиб один человек.
В Йемене сильно пострадали 6 районов провинции Аль-Махараха: Аль-Гайда, Сайхут, Эль-Масила, Кишн, Хусвейн и Аль-Хоф. По предварительным данным, погибли два человека, 33 получили травмы.
Напомним, американский штат Техас пострадал от сильного наводнения, вызванного сильными ливнями. В 18 округах объявили чрезвычайное положение.
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