Оман и Йемен пострадали от наводнения

В результате наводнения погибли по меньшей мере три человека.

Йемен и Оман пострадали от наводнения / twitter.com/TurkiAlmohaiya

Ливень, который был вызван тропическим циклоном "Любан", вызвал сильное наводнение в Йемене и Омане.

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В оманских провинциях Дофар и Аль-Вуста местами выпало 263 мм дождя, из-за наводнения были перекрыты дороги, передает Floodlist.

В Дофаре из-за наводнения погиб один человек.

В Йемене сильно пострадали 6 районов провинции Аль-Махараха: Аль-Гайда, Сайхут, Эль-Масила, Кишн, Хусвейн и Аль-Хоф. По предварительным данным, погибли два человека, 33 получили травмы.

Напомним, американский штат Техас пострадал от сильного наводнения, вызванного сильными ливнями. В 18 округах объявили чрезвычайное положение.