В результате сильных дождей в Никарагуа погибли шесть человек

11:44, 18 октября 2018
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Из-за непогоды эвакуировали почти 500 семей.

Никарагуа страдает от наводнения / REUTERS
Никарагуа страдает от наводнения / REUTERS

По меньшей мере шесть человек стали жертвами проливных дождей в Никарагуа в октябре. 

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За последние 24 часа из северной провинции Матагальпа, западной провинции Леон и центральной провинции Боако были эвакуированы 496 семей. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Никарагуанское общество Красного Креста.

Отмечается, что Красный Крест направил около 208 добровольцев для участия в спасательной операции.

Ранее правительство Никарагуа объявило максимальный "красный" уровень тревоги в шести провинциях у берегов Тихого океана и двух регионах вдоль Карибского бассейна.

Напомним, американский штат Техас пострадал от сильного наводнения, вызванного сильными ливнями. В 18 округах объявили чрезвычайное положение.

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Теги: #наводнение#дождь
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