Погода в Киеве установила новый температурный рекорд

17 октября температура поднялась до +24°.

В Киеве установилась аномально теплая погода / УНИАН

В среду, 17 октября, в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха: после полудня столбик термометра поднялся до +24°.

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Это значение на 3,7° выше предыдущего максимума для этого дня, который был зафиксирован в 1885 и 1990 годах. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Также 17 октября среднесуточная температура превысила на 0,9° историческое значение 1967 года. Она составила +15,9°, а это соответствует температуре настоящего лета.

Напомним, в четверг, 18 октября, по всей Украине будет тепло, температура до +25°.