Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

09:40, 18 октября 2018
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Пожарная опасность сохраняется почти по всей Украине.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +25° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"18-21 октября на большей части территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 20-21 октября ожидается похолодание в Украине. Температура воздуха местами понизится до +9...+12 градусов.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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