Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность сохраняется почти по всей Украине.
В течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +25° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"18-21 октября на большей части территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 20-21 октября ожидается похолодание в Украине. Температура воздуха местами понизится до +9...+12 градусов.
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Погода в Украине
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- Днепр+21°... +8°
- Донецк+23°... +5°
- Житомир+20°... +6°
- Запорожье+23°... +8°
- Ивано-Франковск+20°... +6°
- Киев+20°... +7°
- Кировоград+22°... +7°
- Луганск+23°... +4°
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- Львов+18°... +7°
- Николаев+20°... +8°
- Одесса+22°... +8°
- Полтава+21°... +9°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+22°... +12°
- Сумы+21°... +7°
- Тернополь+20°... +6°
- Харьков+22°... +7°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+20°... +7°
- Черкассы+20°... +6°
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