В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков

08:30, 18 октября 2018
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В столице сегодня сохранится теплая погода.

В Киеве сегодня будет тепло / УНИАН
В Киеве сегодня будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 октября в Киеве без осадков, температура до +22°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +22°, вечером - до +13°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 18:02.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 октября, по всей Украине будет тепло, температура до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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