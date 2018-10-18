Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +25° (карта)
По всей стране сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 октября, по всей Украине будет тепло, температура до +25°.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +25°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +24°.
На западе Украины без осадков. Температура до +25°.
В северных областях будет ясно. Температура до +23°. В центре без осадков, температура до +24°.
Согласно народному прогнозу, 18 октября — Харитины мученицы. Если снег не упадет — зима не скоро настанет. На березах и дубах листья остаются — к суровой зиме. Щелканье и треск деревьев осенью — к хорошей погоде. Туман, исчезающий после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +7°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+23°... +5°
- Житомир+20°... +6°
- Запорожье+23°... +8°
- Ивано-Франковск+20°... +6°
- Киев+20°... +7°
- Кировоград+22°... +7°
- Луганск+23°... +4°
- Луцк+20°... +6°
- Львов+18°... +7°
- Николаев+20°... +8°
- Одесса+22°... +8°
- Полтава+21°... +9°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+22°... +12°
- Сумы+21°... +7°
- Тернополь+20°... +6°
- Харьков+22°... +7°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+20°... +7°
- Черкассы+20°... +6°
- Чернигов+22°... +5°
- Черновцы+20°... +10°