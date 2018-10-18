Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +25° (карта)

08:11, 18 октября 2018
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По всей стране сегодня будет тепло.

Сегодня в Украине без осадков / УНИАН
Сегодня в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 октября, по всей Украине будет тепло, температура до +25°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +25°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +24°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +25°.

В северных областях будет ясно. Температура до +23°. В центре без осадков, температура до +24°.

Прогноз на 18 октября / УНИАН
Прогноз на 18 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 октября — Харитины мученицы. Если снег не упадет — зима не скоро настанет. На березах и дубах листья остаются — к суровой зиме. Щелканье и треск деревьев осенью — к хорошей погоде. Туман, исчезающий после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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