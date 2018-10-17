В Киеве завтра без осадков, днем температура до +22°
Вечером в столице до +13°.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 октября в Киеве без осадков, температура до +22°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +22°, вечером - до +13°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:22, а зайдет в 18:02.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 октября, по всей Украине будет тепло, температура до +25°.
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- Винница+20°... +7°
- Днепр+24°... +8°
- Донецк+25°... +7°
- Житомир+21°... +6°
- Запорожье+25°... +8°
- Ивано-Франковск+23°... +5°
- Киев+21°... +6°
- Кировоград+23°... +5°
- Луганск+23°... +4°
- Луцк+23°... +6°
- Львов+20°... +7°
- Николаев+23°... +6°
- Одесса+21°... +7°
- Полтава+23°... +10°
- Ровно+23°... +6°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+22°... +7°
- Тернополь+22°... +5°
- Харьков+23°... +7°
- Херсон+24°... +8°
- Хмельницкий+21°... +6°
- Черкассы+20°... +5°
- Чернигов+23°... +4°
- Черновцы+23°... +7°
Виргиния, США
+ 12 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+12 °
Влажность:68 %
Давление:759 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:21
Закат18:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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