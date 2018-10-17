В Киеве завтра без осадков, днем температура до +22°

Вечером в столице до +13°.

В Киеве завтра будет солнечно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 октября в Киеве без осадков, температура до +22°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +22°, вечером - до +13°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:22, а зайдет в 18:02.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 октября, по всей Украине будет тепло, температура до +25°.

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