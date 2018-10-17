Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, местами температура до +25° (видеопрогноз)

Завтра по всей стране будет тепло.

Завтра в Украине будет тепло / ДСНС

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 октября, по всей Украине будет тепло, температура до +25°.

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Погода на завтра. На востоке без осадков, температура до +25°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +24°.

На западе Украины без осадков. Температура до +25°.

В северных областях будет ясно. Температура до +23°. В центре без осадков, температура до +24°.

Согласно народному прогнозу, 18 октября — Харитины мученицы. Если снег не упадет — зима не скоро настанет. На березах и дубах листья остаются — к суровой зиме. Щелканье и треск деревьев осенью — к хорошей погоде. Туман, исчезающий после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.

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