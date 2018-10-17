Техас пострадал от мощного наводнения (видео)

15:32, 17 октября 2018
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Всего за несколько дней местами выпало более 25 сантиметров дождя.

Техас пострадал от наводнения / twitter.com/laidbackbarker
Техас пострадал от наводнения / twitter.com/laidbackbarker

Американский штат Техас пострадал от сильного наводнения, вызванного сильными ливнями. В 18 округах объявили чрезвычайное положение.

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Больше всего пострадали центральные и южные районы штата, за несколько дней там выпало более 25 сантиметров дождя, говорится в сюжете ТСН.

Из-за дождя реки вышли из берегов, в воде оказались дома и машины.

Напомним, в результате тропического шторма "Лесли", который обрушился на Португалию 14 октября, пострадали по меньшей мере 27 человек.

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Теги: #США#наводнение
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