Техас пострадал от мощного наводнения (видео)

Всего за несколько дней местами выпало более 25 сантиметров дождя.

Техас пострадал от наводнения / twitter.com/laidbackbarker

Американский штат Техас пострадал от сильного наводнения, вызванного сильными ливнями. В 18 округах объявили чрезвычайное положение.

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Больше всего пострадали центральные и южные районы штата, за несколько дней там выпало более 25 сантиметров дождя, говорится в сюжете ТСН.

Из-за дождя реки вышли из берегов, в воде оказались дома и машины.

Напомним, в результате тропического шторма "Лесли", который обрушился на Португалию 14 октября, пострадали по меньшей мере 27 человек.