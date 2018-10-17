Наводнение на юге Франции: в пострадавших районах продолжается эвакуация

14:29, 17 октября 2018
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В результате наводнения погибли 12 человек.

Последствия наводнения во Франции / REUTERS
Последствия наводнения во Франции / REUTERS

На юге Франции продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, которые пострадали от сильных наводнений.

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В результате наводнения погибли 12 человек. Затоплены десятки тысяч домов, дороги, закрыты учебные заведения, сообщает Euronews

В минувшие выходные в отдельных районах департамента Од за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Затопленные улицы превратились в реки с сильным течением, которое смывало на своем пути даже автомобили.

Напомним, в результате тропического шторма "Лесли", который обрушился на Португалию 14 октября, пострадали по меньшей мере 27 человек.

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Теги: #наводнение#Франция
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