Похолодание и дожди: синоптик рассказала о резкой смене погоды в Украине

На выходных в Украине температура воздуха снизится до +9...+12 градусов.

На выходных в Украине похолодает / УНИАН

20-21 октября ожидается похолодание в Украине. Температура воздуха местами понизится до +9...+12 градусов.

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Кроме того, на выходных в Украину придут дожди. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"20-21 октября в Украину начнет заходить более холодная воздушная масса. Этот метеорологический "рахат-лукум" скоро закончится...

Поэтому сначала на западе, а затем в большинстве областей Украины дневная температура воздуха снизится на протяжении субботы-воскресенья до +9...+13 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, в субботу, 20 октября, теплая погода удержится лишь в южных и восточных областях. Также на выходных в Украине начнутся дожди.

В ближайшие дни по всей стране сохранится теплая погода, без осадков, температура до +18...+24 градусов.

Напомним, 16 октября в Киеве в 15:00 температура составила 23 градуса тепла, что стало новым температурным рекордом с 1916 года.