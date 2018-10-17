Похолодание и дожди: синоптик рассказала о резкой смене погоды в Украине

12:59, 17 октября 2018
1163
0

На выходных в Украине температура воздуха снизится до +9...+12 градусов.

На выходных в Украине похолодает / УНИАН
На выходных в Украине похолодает / УНИАН

20-21 октября ожидается похолодание в Украине. Температура воздуха местами понизится до +9...+12 градусов.

Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

Кроме того, на выходных в Украину придут дожди. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"20-21 октября в Украину начнет заходить более холодная воздушная масса. Этот метеорологический "рахат-лукум" скоро закончится...

Поэтому сначала на западе, а затем в большинстве областей Украины дневная температура воздуха снизится на протяжении субботы-воскресенья до +9...+13 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, в субботу, 20 октября, теплая погода удержится лишь в южных и восточных областях. Также на выходных в Украине начнутся дожди.

В ближайшие дни по всей стране сохранится теплая погода, без осадков, температура до +18...+24 градусов.

Напомним, 16 октября в Киеве в 15:00 температура составила 23 градуса тепла, что стало новым температурным рекордом с 1916 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь#похолодание
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +22° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +22°
Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, местами температура до +25° (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, местами температура до +25° (видеопрогноз)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Небраске прошел рекордный снегопад (видео) В Небраске прошел рекордный снегопад (видео)
Синоптики предупреждают о тумане в Киеве Синоптики предупреждают о тумане в Киеве
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта) Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Число жертв урагана «Майкл» в США возросло до 29 Число жертв урагана «Майкл» в США возросло до 29

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 12 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
68 %
759 мм
5.2 м/с
1 %
Лента новостей