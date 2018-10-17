Похолодание и дожди: синоптик рассказала о резкой смене погоды в Украине
На выходных в Украине температура воздуха снизится до +9...+12 градусов.
20-21 октября ожидается похолодание в Украине. Температура воздуха местами понизится до +9...+12 градусов.
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Кроме того, на выходных в Украину придут дожди. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"20-21 октября в Украину начнет заходить более холодная воздушная масса. Этот метеорологический "рахат-лукум" скоро закончится...
Поэтому сначала на западе, а затем в большинстве областей Украины дневная температура воздуха снизится на протяжении субботы-воскресенья до +9...+13 градусов", - пишет она.
По словам Диденко, в субботу, 20 октября, теплая погода удержится лишь в южных и восточных областях. Также на выходных в Украине начнутся дожди.
В ближайшие дни по всей стране сохранится теплая погода, без осадков, температура до +18...+24 градусов.
Напомним, 16 октября в Киеве в 15:00 температура составила 23 градуса тепла, что стало новым температурным рекордом с 1916 года.
Погода в Украине
- Винница+20°... +7°
- Днепр+24°... +8°
- Донецк+25°... +7°
- Житомир+21°... +6°
- Запорожье+25°... +8°
- Ивано-Франковск+23°... +5°
- Киев+21°... +6°
- Кировоград+23°... +5°
- Луганск+23°... +4°
- Луцк+23°... +6°
- Львов+20°... +7°
- Николаев+23°... +6°
- Одесса+21°... +7°
- Полтава+23°... +10°
- Ровно+23°... +6°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+22°... +7°
- Тернополь+22°... +5°
- Харьков+23°... +7°
- Херсон+24°... +8°
- Хмельницкий+21°... +6°
- Черкассы+20°... +5°
- Чернигов+23°... +4°
- Черновцы+23°... +7°