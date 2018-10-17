В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
Сегодня, 17 октября, почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +22°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"17 октября на большей части территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, с 20 октября в Украине начнется сильное похолодание, местами также ожидаются дожди.
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