В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 17 октября, почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"17 октября на большей части территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине / Укргидрометцентр

Напомним, с 20 октября в Украине начнется сильное похолодание, местами также ожидаются дожди.