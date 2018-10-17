В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

11:49, 17 октября 2018
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Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 17 октября, почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +22°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"17 октября на большей части территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине / Укргидрометцентр
Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине / Укргидрометцентр

Напомним, с 20 октября в Украине начнется сильное похолодание, местами также ожидаются дожди.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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