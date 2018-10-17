В Небраске прошел рекордный снегопад (видео)
В городе Линкольн выпало почти 9 см снега.
В американском штате Небраска прошел рекордный снегопад, оставив тысячи людей без электроэнергии.
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В городе Линкольн выпало почти 9 см снега, что стало рекордом: за всю историю наблюдений (записи о погоде появились в конце 19 века) в этом населенном пункте 14 октября ни разу не было снега, сообщает Omaha World-herald.
В самом крупном городе штата Омахе местами зафиксировали около 3,8 см осадков.
Снегопад привел к проблемам на дорогах, повалил деревья. Погода ухудшилась почти по всей Небраске, однако уже в ближайшее время ожидается потепление.
Напомним, ранний снегопад принес в канадскую провинцию Альберта более 30 см осадков.
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