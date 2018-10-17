Синоптики предупреждают о тумане в Киеве

Видимость упадет до 200-500 м.

Киевлян предупреждают о тумане / Фото УНИАН

Сегодня, 17 октября, в Киеве ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Утром 17 октября туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Ранее стал известен прогноз погоды в Киеве на 17 октября. В столице без осадков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +12°. Ветер переменчивый, до 2,9 м/сек.