Синоптики предупреждают о тумане в Киеве
Видимость упадет до 200-500 м.
Сегодня, 17 октября, в Киеве ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"Утром 17 октября туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Ранее стал известен прогноз погоды в Киеве на 17 октября. В столице без осадков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +12°. Ветер переменчивый, до 2,9 м/сек.
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