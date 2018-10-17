Синоптики предупреждают о тумане в Киеве

09:06, 17 октября 2018
52
0

Видимость упадет до 200-500 м.

Киевлян предупреждают о тумане / Фото УНИАН
Киевлян предупреждают о тумане / Фото УНИАН

Сегодня, 17 октября, в Киеве ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Утром 17 октября туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Ранее стал известен прогноз погоды в Киеве на 17 октября. В столице без осадков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +12°. Ветер переменчивый, до 2,9 м/сек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#туман
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +22° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +22°
Техас пострадал от мощного наводнения (видео) Техас пострадал от мощного наводнения (видео)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +22° В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +22°
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта) Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Сегодня в Киеве побит исторический температурный рекорд 100-летней давности (видео) Сегодня в Киеве побит исторический температурный рекорд 100-летней давности (видео)
Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, температура до +24° (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, температура до +24° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 12 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
68 %
759 мм
5.2 м/с
1 %
Лента новостей