Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

08:11, 17 октября 2018
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Местами температура до +24°.

В Украине сегодня будет тепло / УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 октября по всей Украине ожидается ясная погода, температура до +24°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +24°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +24°.

В северных областях будет ясно. Температура до +22°. В центре без осадков, температура до +24°.

Прогноз на 17 октября / УНИАН
Прогноз на 17 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 октября — священномученика Ерофея. После Ерофея и зима шубу надевает. После Ерофея холод и буря лешего заставляет сквозь землю проваливаться.

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Теги: #погода
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