Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Местами температура до +24°.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 октября по всей Украине ожидается ясная погода, температура до +24°.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +24°.
На западе Украины без осадков. Температура до +24°.
В северных областях будет ясно. Температура до +22°. В центре без осадков, температура до +24°.
Согласно народному прогнозу, 17 октября — священномученика Ерофея. После Ерофея и зима шубу надевает. После Ерофея холод и буря лешего заставляет сквозь землю проваливаться.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +7°
- Днепр+24°... +8°
- Донецк+25°... +7°
- Житомир+21°... +6°
- Запорожье+25°... +8°
- Ивано-Франковск+23°... +5°
- Киев+21°... +6°
- Кировоград+23°... +5°
- Луганск+23°... +4°
- Луцк+23°... +6°
- Львов+20°... +7°
- Николаев+23°... +6°
- Одесса+21°... +7°
- Полтава+23°... +10°
- Ровно+23°... +6°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+22°... +7°
- Тернополь+22°... +5°
- Харьков+23°... +7°
- Херсон+24°... +8°
- Хмельницкий+21°... +6°
- Черкассы+20°... +5°
- Чернигов+23°... +4°
- Черновцы+23°... +7°
Виргиния, США
+ 12 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+12 °
Влажность:68 %
Давление:759 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:21
Закат18:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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