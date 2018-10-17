Число жертв урагана «Майкл» в США возросло до 29
Сотни людей считаются пропавшими без вести.
Число жертв урагана «Майкл», который почти неделю назад обрушился на США, выросло как минимум до 29 человек.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спасателей. Отмечается, что спасатели находят тела погибших по мере борьбы с последствиями урагана. В данный момент сотни людей считаются пропавшими без вести, поэтому экстренные службы прогнозируют, что количество погибших еще возрастет.
Спасатели рассказали, что в настоящее время они пытаются связаться с 1135 людьми, которые не выходят на связь со своими семьями и друзьями. Ураган повредил несколько истребителей F-22.
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