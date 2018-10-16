Сегодня в Киеве побит исторический температурный рекорд 100-летней давности (видео)
С 1916 года температура в столице в день 16 октября не превышала 22,3°.
Сегодня в Киеве в 15:00 температура составила 23° тепла, что стало новым температурным рекордом с 1916 года.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
"Только что столица Украины побила исторический температурный рекорд. В 15 часов, 16 октября 2018 года, температура составляла 23°. До этого самая высокая температура для 16 октября в Киеве была 22,3° в 1916 году", - заявили синоптики.
В Киеве побит столетний температурный рекорд
Как сообщал УНИАН, по прогнозам синоптиков, с 20 октября в Украине начнется похолодание, местами также ожидаются дожди.
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