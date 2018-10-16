Сегодня в Киеве побит исторический температурный рекорд 100-летней давности (видео)

16:33, 16 октября 2018
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С 1916 года температура в столице в день 16 октября не превышала 22,3°.

В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд / фото УНИАН
В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд / фото УНИАН

Сегодня в Киеве в 15:00 температура составила 23° тепла, что стало новым температурным рекордом с 1916 года.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

"Только что столица Украины побила исторический температурный рекорд. В 15 часов, 16 октября 2018 года, температура составляла 23°. До этого самая высокая температура для 16 октября в Киеве была 22,3° в 1916 году", - заявили синоптики.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам синоптиков, с 20 октября в Украине начнется похолодание, местами также ожидаются дожди.

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Теги: #Киев#погода#температурный рекорд
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