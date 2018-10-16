Завтра в Киеве без осадков, температура до +22°

В столице завтра ожидается солнечная погода.

В Киеве завтра без осадков / photographers.ua, jDtnt

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 октября, в Киеве без осадков, температура до +22°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +22°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:21, а зайдет в 18:05.

Как сообщал УНИАН, 17 октября по всей Украине ожидается ясная погода, температура до +24°.

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