Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, температура до +24° (видеопрогноз)
По всей стране будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 октября по всей Украине ожидается ясная погода, температура до +24°.
В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +25° (карта)
Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +24°.
На западе Украины без осадков. Температура до +24°.
В северных областях будет ясно. Температура до +22°. В центре без осадков, температура до +24°.
Согласно народному прогнозу, 17 октября — священномученика Ерофея. После Ерофея и зима шубу надевает. После Ерофея холод и буря лешего заставляет сквозь землю проваливаться.
Прогноз погоды в Украине на среду, 17 октября
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Погода в Украине
- Винница+22°... +7°
- Днепр+25°... +9°
- Донецк+25°... +8°
- Житомир+22°... +6°
- Запорожье+24°... +9°
- Ивано-Франковск+23°... +3°
- Киев+23°... +9°
- Кировоград+24°... +7°
- Луганск+24°... +5°
- Луцк+23°... +9°
- Львов+20°... +8°
- Николаев+24°... +9°
- Одесса+24°... +9°
- Полтава+24°... +10°
- Ровно+24°... +8°
- Симферополь+24°... +10°
- Сумы+23°... +7°
- Тернополь+23°... +6°
- Харьков+24°... +8°
- Херсон+25°... +9°
- Хмельницкий+23°... +8°
- Черкассы+20°... +7°
- Чернигов+23°... +5°
- Черновцы+23°... +7°
Виргиния, США
+ 12 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+12 °
Влажность:58 %
Давление:756 мм
Ветер: 8.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:20
Закат18:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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