Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, температура до +24° (видеопрогноз)

16:30, 16 октября 2018
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По всей стране будет солнечно.

В Украине завтра будет тепло / УНИАН
В Украине завтра будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 октября по всей Украине ожидается ясная погода, температура до +24°.

В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +25° (карта)

Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +24°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +24°.

В северных областях будет ясно. Температура до +22°. В центре без осадков, температура до +24°.

Согласно народному прогнозу, 17 октября — священномученика Ерофея. После Ерофея и зима шубу надевает. После Ерофея холод и буря лешего заставляет сквозь землю проваливаться.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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