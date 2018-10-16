У берегов Новой Каледонии произошла серия мощных землетрясений

Сообщений о жертвах пока не поступало.

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Во вторник, 16 октября, в Тихом океане у берегов Новой Каледонии произошла серия землетрясений магнитудой выше 6,0.

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Самое мощное землетрясение произошло в 167 км к востоку от деревни Тадине. Его магнитуда составила 6,4, очаг залегал на глубине 10 км, передает Xinhua со ссылкой на Геологическую службу США.

Сообщений о жертвах пока не поступало. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не публиковал предупреждений.

Напомним, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2 тысяч человек.