Тропический шторм "Лесли": в Португалии пострадали 27 человек

Из-за непогоды 300 тысяч домов остались без электричества.

Последствия шторма в Португалии / REUTERS

В результате тропического шторма "Лесли", который обрушился на Португалию 14 октября, пострадали по меньшей мере 27 человек.

Читайте также На Шри-Ланке почти 70 тысяч человек пострадали из-за сильных дождей

Из-за непогоды 300 тысяч домов остались без электричества. Больше всего пострадали округи Лейрия и Коимбра, сообщает Euronews.

Шторм также затронул Испанию. В муниципалитете Самора скорость ветра достигала 100 км/ч. Чрезвычайные службы Испании выпустили предупреждение об угрозе наводнений на севере страны.

Напомним, десять человек, среди которых двое подданных Великобритании и гражданка Нидерландов, погибли в результате наводнения на испанской Мальорке.