Тропический шторм "Лесли": в Португалии пострадали 27 человек

14:27, 16 октября 2018
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Из-за непогоды 300 тысяч домов остались без электричества.

Последствия шторма в Португалии / REUTERS
Последствия шторма в Португалии / REUTERS

В результате тропического шторма "Лесли", который обрушился на Португалию 14 октября, пострадали по меньшей мере 27 человек.

На Шри-Ланке почти 70 тысяч человек пострадали из-за сильных дождей

Из-за непогоды 300 тысяч домов остались без электричества. Больше всего пострадали округи Лейрия и Коимбра, сообщает Euronews

Шторм также затронул Испанию. В муниципалитете Самора скорость ветра достигала 100 км/ч. Чрезвычайные службы Испании выпустили предупреждение об угрозе наводнений на севере страны.

Напомним, десять человек, среди которых двое подданных Великобритании и гражданка Нидерландов, погибли в результате наводнения на испанской Мальорке.

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Теги: #шторм#Португалия
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