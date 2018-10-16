Тропический шторм "Лесли": в Португалии пострадали 27 человек
Из-за непогоды 300 тысяч домов остались без электричества.
В результате тропического шторма "Лесли", который обрушился на Португалию 14 октября, пострадали по меньшей мере 27 человек.
На Шри-Ланке почти 70 тысяч человек пострадали из-за сильных дождей
Из-за непогоды 300 тысяч домов остались без электричества. Больше всего пострадали округи Лейрия и Коимбра, сообщает Euronews.
Шторм также затронул Испанию. В муниципалитете Самора скорость ветра достигала 100 км/ч. Чрезвычайные службы Испании выпустили предупреждение об угрозе наводнений на севере страны.
Напомним, десять человек, среди которых двое подданных Великобритании и гражданка Нидерландов, погибли в результате наводнения на испанской Мальорке.
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