Последние теплые дни: синоптик предупредила о похолодании в Украине

12:58, 16 октября 2018
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Уже 20 октября в западных областях Украины начнется похолодание.

В субботу в Украине начнется похолодание / УНИАН
В субботу в Украине начнется похолодание / УНИАН

С 20 октября в Украине начнется похолодание, местами также ожидаются дожди.

Прогноз погоды на завтра, 17 октября. В Украине сохранится теплая и сухая погода. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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"В среду вновь повсюду в Украине без осадков, солнечно и тепло, +17..+22 градуса, местами до +23, +24 градусов", - пишет она.

Диденко также предупреждает о туманах, которые ухудшают видимость на дорогах.

По прогнозам синоптика, похолодание в Украине начнется 20 октября с западных областей.

"Синоптические рай подойдет к завершению с 20 октября: сначала похолодает на западе, далее - в большинстве областей. И даже появятся периодические дожди, которые, честно говоря, уже и нужны, чтобы немного смыть пыль и притушить вероятные пожары", - пишет Диденко.

Напомним, во вторник, 16 октября, в Украине сохранится солнечная погода, температура до +25°.

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Теги: #погода#похолодание
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