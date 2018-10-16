Последние теплые дни: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Уже 20 октября в западных областях Украины начнется похолодание.
С 20 октября в Украине начнется похолодание, местами также ожидаются дожди.
Прогноз погоды на завтра, 17 октября. В Украине сохранится теплая и сухая погода. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +20°
"В среду вновь повсюду в Украине без осадков, солнечно и тепло, +17..+22 градуса, местами до +23, +24 градусов", - пишет она.
Диденко также предупреждает о туманах, которые ухудшают видимость на дорогах.
По прогнозам синоптика, похолодание в Украине начнется 20 октября с западных областей.
"Синоптические рай подойдет к завершению с 20 октября: сначала похолодает на западе, далее - в большинстве областей. И даже появятся периодические дожди, которые, честно говоря, уже и нужны, чтобы немного смыть пыль и притушить вероятные пожары", - пишет Диденко.
Напомним, во вторник, 16 октября, в Украине сохранится солнечная погода, температура до +25°.
Погода в Украине
- Винница+22°... +7°
- Днепр+25°... +9°
- Донецк+25°... +8°
- Житомир+22°... +6°
- Запорожье+24°... +9°
- Ивано-Франковск+23°... +3°
- Киев+23°... +9°
- Кировоград+24°... +7°
- Луганск+24°... +5°
- Луцк+23°... +9°
- Львов+20°... +8°
- Николаев+24°... +9°
- Одесса+24°... +9°
- Полтава+24°... +10°
- Ровно+24°... +8°
- Симферополь+24°... +10°
- Сумы+23°... +7°
- Тернополь+23°... +6°
- Харьков+24°... +8°
- Херсон+25°... +9°
- Хмельницкий+23°... +8°
- Черкассы+20°... +7°
- Чернигов+23°... +5°
- Черновцы+23°... +7°