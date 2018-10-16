В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Утром 16 октября в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 44,19 градуса северной широты и 82,53 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информация о разрушениях пострадавших не поступала.

Напомним, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2 тысяч человек.