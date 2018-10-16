Наводнение на юге Франции: уточнено число погибших (видео)
В результате наводнения погибли 11 человек.
В результате наводнения на юге Франции в департаменте Од погибли 11 человек, еще 8 человек были ранены. Двое числятся пропавшими без вести.
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Всего за пять часов в Каркассоне выпали 300 мм осадков, окружающие Нарбон реки вышли из берегов, затопив улицы и здания. Людей эвакуировали с помощью вертолетов, сообщает Euronews.
За последнее время это уже второе крупное наводнение на юге Франции. Несколько дней назад в департаменте Вар также прошли мощные ливни, реки так же вышли из берегов. Сильно пострадал курорт Сант-Максим: там потоки воды смыли в море автомобиль, в результате два человека погибли.
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Напомним, после землетрясения и цунами в Индонезии произошло наводнение. В результате погибли 22 человека, 15 пропали без вести.
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