Наводнение на юге Франции: уточнено число погибших (видео)

10:38, 16 октября 2018
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В результате наводнения погибли 11 человек.

Последствия наводнения во Франции / REUTERS
Последствия наводнения во Франции / REUTERS

В результате наводнения на юге Франции в департаменте Од погибли 11 человек, еще 8 человек были ранены. Двое числятся пропавшими без вести. 

В Колумбии 11 человек погибли в результате схода оползня

Всего за пять часов в Каркассоне выпали 300 мм осадков, окружающие Нарбон реки вышли из берегов, затопив улицы и здания. Людей эвакуировали с помощью вертолетов, сообщает Euronews

За последнее время это уже второе крупное наводнение на юге Франции. Несколько дней назад в департаменте Вар также прошли мощные ливни, реки так же вышли из берегов. Сильно пострадал курорт Сант-Максим: там потоки воды смыли в море автомобиль, в результате два человека погибли.

Напомним, после землетрясения и цунами в Индонезии произошло наводнение. В результате погибли 22 человека, 15 пропали без вести.

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Теги: #наводнение#Франция
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