Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
Во вторник, 16 октября, на большей части территории Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +20°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"16 октября на большей части территории Украины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Ранее стал известен прогноз погоды на сегодня. В Украине сохранится солнечная погода, температура до +25°.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +7°
- Днепр+25°... +9°
- Донецк+25°... +8°
- Житомир+22°... +6°
- Запорожье+24°... +9°
- Ивано-Франковск+23°... +3°
- Киев+23°... +9°
- Кировоград+24°... +7°
- Луганск+24°... +5°
- Луцк+23°... +9°
- Львов+20°... +8°
- Николаев+24°... +9°
- Одесса+24°... +9°
- Полтава+24°... +10°
- Ровно+24°... +8°
- Симферополь+24°... +10°
- Сумы+23°... +7°
- Тернополь+23°... +6°
- Харьков+24°... +8°
- Херсон+25°... +9°
- Хмельницкий+23°... +8°
- Черкассы+20°... +7°
- Чернигов+23°... +5°
- Черновцы+23°... +7°
Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+7 °
Влажность:58 %
Давление:756 мм
Ветер: 8.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:20
Закат18:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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