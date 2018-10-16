Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:39, 16 октября 2018
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Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Во вторник, 16 октября, на большей части территории Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +20°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"16 октября на большей части территории Украины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Ранее стал известен прогноз погоды на сегодня. В Украине сохранится солнечная погода, температура до +25°.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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