В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +25° (карта)
По всей стране сегодня будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 октября, в Украине сохранится солнечная погода, температура до +25°.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +25°.
На западе Украины без осадков. Температура до +22°.
В северных областях будет ясно. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +23°.
Согласно народному прогнозу, 16 октября — Дионисия (Дениса) священномученика. Денис скатывает солнце вниз. Низкие темные облака предвещают холод, возможно, и снегопад. Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода. Воробьи перелетают стайками с места на место — ждите ненастья. Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +7°
- Днепр+25°... +9°
- Донецк+25°... +8°
- Житомир+22°... +6°
- Запорожье+24°... +9°
- Ивано-Франковск+23°... +3°
- Киев+23°... +9°
- Кировоград+24°... +7°
- Луганск+24°... +5°
- Луцк+23°... +9°
- Львов+20°... +8°
- Николаев+24°... +9°
- Одесса+24°... +9°
- Полтава+24°... +10°
- Ровно+24°... +8°
- Симферополь+24°... +10°
- Сумы+23°... +7°
- Тернополь+23°... +6°
- Харьков+24°... +8°
- Херсон+25°... +9°
- Хмельницкий+23°... +8°
- Черкассы+20°... +7°
- Чернигов+23°... +5°
- Черновцы+23°... +7°