В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +25° (карта)

08:10, 16 октября 2018
94
0

По всей стране сегодня будет солнечно.

В Украине сегодня будет тепло / УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 октября, в Украине сохранится солнечная погода, температура до +25°.

Синоптик рассказала, когда в Украине начнется похолодание

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +25°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +22°.

В северных областях будет ясно. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +23°.

Прогноз на 16 октября / УНИАН
Прогноз на 16 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 октября — Дионисия (Дениса) священномученика. Денис скатывает солнце вниз. Низкие темные облака предвещают холод, возможно, и снегопад. Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода. Воробьи перелетают стайками с места на место — ждите ненастья. Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Техас пострадал от мощного наводнения (видео) Техас пострадал от мощного наводнения (видео)
Наводнение на юге Франции: в пострадавших районах продолжается эвакуация Наводнение на юге Франции: в пострадавших районах продолжается эвакуация
Похолодание и дожди: синоптик рассказала о резкой смене погоды в Украине Похолодание и дожди: синоптик рассказала о резкой смене погоды в Украине
В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +22° В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +22°
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта) Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Число жертв урагана «Майкл» в США возросло до 29 Число жертв урагана «Майкл» в США возросло до 29
У берегов Новой Каледонии произошла серия мощных землетрясений У берегов Новой Каледонии произошла серия мощных землетрясений

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
58 %
756 мм
8.2 м/с
0 %
Лента новостей