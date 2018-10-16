Разрушительное наводнение накрыло юг Франции: погибли не менее 13 человек (фото, видео)
За несколько часов там выпала норма осадков за несколько месяцев.
Внезапные наводнения на юге Франции привели к гибели по меньшей мере 13 человек.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителей властей. Девять из них погибли в городе Треб вблизи Каркассонна, отметил представитель французского министерства внутренних дел. Еще пять человек получили серьезные травмы, а один пропал без вести.
Водные артерии на юго-западе Франции превратились в бурные потоки. За несколько часов выпала норма осадков за несколько месяцев.
В муниципалитет Вильгайанк наводнение пришло настолько быстро, что люди оказались в ловушке на крышах своих домов. Стихия снесла мост и затопила многие дороги вокруг города, поэтому людей пришлось эвакуировать вертолетами.
Местами уровень рек поднимался более чем на шесть метров, а сила потока была настолько значительной, что спасательные службы не могли добраться до места происшествия на лодках.
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