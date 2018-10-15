Неподалеку от Бердянска произошло мощное землетрясение

18:51, 15 октября 2018
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Подземные толчки магнитудой 4,7 балла Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал 15 октября в 13:42 на глубине 10 километров.

Сообщений о том, что в Бердянске почувствовали землетрясение, нет / фото УНИАН
Сообщений о том, что в Бердянске почувствовали землетрясение, нет / фото УНИАН

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло сегодня, 15 октября, на границе между Украиной и Россией в Азовском море.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42.

Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.

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В то же время в управлении МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на геофизическую службу Российской академии наук отметили, что магнитуда составила 4,3, подземные толчки зафиксированы на глубине 5 км.

«Согласно докладу оперативных дежурных служб спасения Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, жители толчки не ощущали, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме», - заявили в краевом МЧС.

Как сообщал УНИАН, число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2 тысячи человек.

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Теги: #землетрясение#бердянск
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