Завтра в Киеве без осадков, температура до +20°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 октября в Киеве без осадков, температура до +20°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +21° (карта)
Подробный прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +20°, вечером - до +12°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:19, а зайдет в 18:07.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 октября, в Украине сохранится солнечная погода, температура до +25°.
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- Днепр+24°... +8°
- Донецк+24°... +7°
- Житомир+21°... +7°
- Запорожье+25°... +9°
- Ивано-Франковск+22°... +2°
- Киев+21°... +8°
- Кировоград+24°... +7°
- Луганск+23°... +5°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+20°... +7°
- Николаев+25°... +9°
- Одесса+24°... +11°
- Полтава+23°... +10°
- Ровно+23°... +6°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+22°... +9°
- Тернополь+21°... +5°
- Харьков+22°... +8°
- Херсон+26°... +10°
- Хмельницкий+22°... +6°
- Черкассы+20°... +7°
- Чернигов+22°... +6°
- Черновцы+22°... +7°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+18 °
Влажность:70 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:19
Закат18:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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