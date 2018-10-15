Завтра в Киеве без осадков, температура до +20°

В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 октября в Киеве без осадков, температура до +20°.

Читайте также Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +21° (карта)

Подробный прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +20°, вечером - до +12°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:19, а зайдет в 18:07.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 октября, в Украине сохранится солнечная погода, температура до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.