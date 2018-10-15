Погода на завтра: в Украине будет солнечно, местами синоптики обещают летние +25°
В Украине завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 октября, в Украине сохранится солнечная погода, температура до +25°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +21° (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +25°.
На западе Украины без осадков. Температура до +22°.
В северных областях будет ясно. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +23°.
Согласно народному прогнозу, 16 октября — Дионисия (Дениса) священномученика. Денис скатывает солнце вниз. Низкие темные облака предвещают холод, возможно, и снегопад. Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода. Воробьи перелетают стайками с места на место — ждите ненастья. Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +7°
- Днепр+24°... +8°
- Донецк+24°... +7°
- Житомир+21°... +7°
- Запорожье+25°... +9°
- Ивано-Франковск+22°... +2°
- Киев+21°... +8°
- Кировоград+24°... +7°
- Луганск+23°... +5°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+20°... +7°
- Николаев+25°... +9°
- Одесса+24°... +11°
- Полтава+23°... +10°
- Ровно+23°... +6°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+22°... +9°
- Тернополь+21°... +5°
- Харьков+22°... +8°
- Херсон+26°... +10°
- Хмельницкий+22°... +6°
- Черкассы+20°... +7°
- Чернигов+22°... +6°
- Черновцы+22°... +7°