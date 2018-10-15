Погода на завтра: в Украине будет солнечно, местами синоптики обещают летние +25°

В Украине завтра потеплеет.

В Украине завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 октября, в Украине сохранится солнечная погода, температура до +25°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +25°.

На западе Украины без осадков. Температура до +22°.

В северных областях будет ясно. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +23°.

Согласно народному прогнозу, 16 октября — Дионисия (Дениса) священномученика. Денис скатывает солнце вниз. Низкие темные облака предвещают холод, возможно, и снегопад. Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода. Воробьи перелетают стайками с места на место — ждите ненастья. Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.

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