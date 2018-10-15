Новый удар стихии: в Индонезии в результате наводнения погибли 22 человека
15 человек также пропали без вести.
После землетрясения и цунами в Индонезии произошло наводнение. В результате погибли 22 человека, 15 пропали без вести.
В Колумбии 11 человек погибли в результате схода оползня
Наводнение также вызвало сход оползней в провинциях Западная Суматра и Северная Суматра. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.
Стихия разрушила по меньшей мере 48 домов, ведутся эвакуация и поисково-спасательная операция. Сильные осадки стали причиной гибели людей, среди которых 11 детей.
Вероятно, десятки людей оказались погребены под грязевыми потоками внезапных наводнений, поэтому число погибших может увеличиться по мере поисковых работ. Работа спасателей осложняется условиями горной местности и плохим состоянием дорог в районе бедствия.
Напомним, ураган «Лесли» в воскресенье, 14 октября, достиг материковой части Португалии. В ряде городов Португалии и Испании, в том числе в Порту и Лиссабоне, ожидаются опасные ветра, высокие волны и сильные дожди.
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