Синоптик рассказала, когда в Украине начнется похолодание

11:00, 15 октября 2018
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В воскресенье в некоторых регионах температура упадет до +9 градусов.

Похолодание в Украине начнется в воскресенье / УНИАН
Похолодание в Украине начнется в воскресенье / УНИАН

Почти всю неделю в Украине будет сохраняться теплая погода, похолодание ожидается в воскресенье, 21 октября.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +17°

Осадков на этой неделе в Украине не ожидается. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Во всех областях дождей не предвидится, из метеорологических явлений -  только туманы, температура воздуха высокая, днем +17...+21 градус, на юге и западе до +23 градусов.

В ночные часы, конечно, свежо, даже холодно, +3...+9 градусов, местами +1...+4 градуса", - пишет она.

По словам Диденко, похолодание 21 октября начнется на западе Украины. Температура снизится до +9...+15 градусов.

Напомним, в понедельник, 15 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.

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Теги: #погода#похолодание
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