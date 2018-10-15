Синоптик рассказала, когда в Украине начнется похолодание
В воскресенье в некоторых регионах температура упадет до +9 градусов.
Почти всю неделю в Украине будет сохраняться теплая погода, похолодание ожидается в воскресенье, 21 октября.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +17°
Осадков на этой неделе в Украине не ожидается. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Во всех областях дождей не предвидится, из метеорологических явлений - только туманы, температура воздуха высокая, днем +17...+21 градус, на юге и западе до +23 градусов.
В ночные часы, конечно, свежо, даже холодно, +3...+9 градусов, местами +1...+4 градуса", - пишет она.
По словам Диденко, похолодание 21 октября начнется на западе Украины. Температура снизится до +9...+15 градусов.
Напомним, в понедельник, 15 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +7°
- Днепр+24°... +8°
- Донецк+24°... +7°
- Житомир+21°... +7°
- Запорожье+25°... +9°
- Ивано-Франковск+22°... +2°
- Киев+21°... +8°
- Кировоград+24°... +7°
- Луганск+23°... +5°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+20°... +7°
- Николаев+25°... +9°
- Одесса+24°... +11°
- Полтава+23°... +10°
- Ровно+23°... +6°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+22°... +9°
- Тернополь+21°... +5°
- Харьков+22°... +8°
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