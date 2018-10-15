В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +17°

08:30, 15 октября 2018
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Вечером в столице до +10°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 октября в Киеве без осадков, температура до +17°.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +21° (карта)

Подробный прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +17°, вечером - до +10°. Ветер переменный, до 2,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:14, а зайдет в 18:13.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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