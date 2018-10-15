Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +21° (карта)

По всей стране будет тепло.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 15 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.

На востоке без осадков, температура до +19°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +19°.

На западе Украины солнечно. Температура до +21°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +17°. В центре без осадков, температура до +18°.

Прогноз на 15 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 октября - день Куприяна и Устины. С сегодняшнего дня наступает глубокая осень. В период до с 15 до 23 октября, по народным приметам, следует ожидать и заморозков и похолодания. Если сегодня выпадет первый снег, то зима придет через сорок дней.

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