Прогноз погоды на 15 октября: бабье лето в Украине в разгаре (карта)
В Киеве понедельник будет сухим и теплым, днем до +16...+18 градусов.
Погода в Украине в понедельник, 15 октября, будет солнечной и местами даже жаркой. Синоптики обещают даже до + 23 градусов в западных областях.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
"15 октября на улице будет эта красота - солнце, тепло, желтые листья и калейдоскоп ярких осенних цветов. Во всех областях дождей не предвидится, с метеорологических явлений – разве туманы с серпанками", – пишет метеоролог.
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По ее словам, температура воздуха будет высокой, днем до +17...+21 градуса, в южных и западных областях – до +23 градусов.
В Киеве понедельник будет сухим и теплым, днем до +16...+18 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 15 октября, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17..+19
Ровно – +18...+20
Житомир – +17...+19
Винница – +18...+20
Одесса – +21...+23
Николаев – +21...+23
Херсон – +21...+23
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17...+19
Полтава – +17...+19
Днепр – +19...+21
Запорожье – +21...+23
Донецк – +19...+21
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +17...+19
Погода в Украине
- Винница+18°... +5°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+21°... +10°
- Житомир+17°... +4°
- Запорожье+24°... +10°
- Ивано-Франковск+21°... +3°
- Киев+17°... +7°
- Кировоград+18°... +8°
- Луганск+21°... +9°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+22°... +11°
- Одесса+21°... +11°
- Полтава+22°... +8°
- Ровно+22°... +6°
- Симферополь+22°... +11°
- Сумы+19°... +7°
- Тернополь+20°... +6°
- Харьков+22°... +7°
- Херсон+22°... +12°
- Хмельницкий+19°... +6°
- Черкассы+17°... +11°
- Чернигов+16°... +6°
- Черновцы+20°... +6°