Прогноз погоды на 15 октября: бабье лето в Украине в разгаре (карта)

В Киеве понедельник будет сухим и теплым, днем до +16...+18 градусов.

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Погода в Украине в понедельник, 15 октября, будет солнечной и местами даже жаркой. Синоптики обещают даже до + 23 градусов в западных областях.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

"15 октября на улице будет эта красота - солнце, тепло, желтые листья и калейдоскоп ярких осенних цветов. Во всех областях дождей не предвидится, с метеорологических явлений – разве туманы с серпанками", – пишет метеоролог.

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По ее словам, температура воздуха будет высокой, днем до +17...+21 градуса, в южных и западных областях – до +23 градусов.

В Киеве понедельник будет сухим и теплым, днем до +16...+18 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 15 октября, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17..+19

Ровно – +18...+20

Житомир – +17...+19

Винница – +18...+20

Одесса – +21...+23

Николаев – +21...+23

Херсон – +21...+23

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +17...+19

Днепр – +19...+21

Запорожье – +21...+23

Донецк – +19...+21

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +17...+19