Ураган «Лесли» достиг берегов Португалии, украинцев предупредили об опасности (видео)

Ожидается, что к вечеру воскресенья мощность «Лесли» пойдет на спад.

Поваленные ветки в Бенфике / REUTERS

Ураган «Лесли» в воскресенье, 14 октября, достиг материковой части Португалии.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

В ряде городов Португалии и Испании, в том числе в Порту и Лиссабоне, ожидаются опасные ветра, высокие волны и сильные дожди.

Скорость ветра в этих населенных пунктах достигнет 110 километров в час, дожди могут привести к наводнениям. Ожидается, что к вечеру воскресенья мощность «Лесли» пойдет на спад.

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В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от посещения отдельных районов Португалии из-за урагана.

"В связи с приближением к материковой части Португалии урагана "Лесли" и по сообщениям Национальной службы гражданской защиты Португальской Республики, посольство Украины в Португалии рекомендует украинцам воздержаться в ближайшее время от посещения отдельных регионов страны (Сетубал, Лиссабон, Сантарем, Лейрия, Коимбра и Авейру)", - говорится в сообщении.

Тем гражданам, которые уже находятся на территории указанных регионов, в МИД Украины порекомендовали избегать лесных местностей, пляжей и открытого пространства вне городской зоны и по возможности оставаться в помещениях.

"Наиболее критическим для территории Португалии будет период до 16:00 14 октября - возможны порывы ветра до 130 км/ч по всей территории республики, местами до 190 км/ч, а также - штормовые волны на всем побережье страны", - отметили в МИД.

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Украинцам также рекомендовали отслеживать сообщение местных органов власти о развитии ситуации, следовать инструкциям спасательных служб, а в случае попадания в опасную ситуацию, прежде всего, звонить в португальскую спасательную службу по номеру "112".

Как сообщалось, в середине этой недели непогода уже обрушилась на Балеарские острова, в результате наводнения погибли как минимум 9 человек, 20 пропали без вести. Сильнее всего пострадал от шторма город Сант-Лоренс-дес-Кардассар в 60 километрах от Пальмы-де-Майорки.