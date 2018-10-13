Прогноз погоды на 14 октября: осеннее солнце продолжит дарить тепло (карта)
Средняя температура в воскресенье будет колебаться от +14 до +19 градусов.
Погода в Украине в воскресенье, 14 октября, будет солнечной и теплой. Жарко будет на побережье Черного и Азовского морей, а также в западных областях.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
"14 октября над Украиной останется антициклон, масштабная зона высокого атмосферного давления, обусловит во всех областях сухую преимущественно солнечную, погоду", – пишет метеоролог.
Погода на выходные: в Украине будет тепло и сухо (карта)
Средняя температура в воскресенье будет колебаться от +14 до +19 градусов. А вот в западных и южных областях будет жарче: до +17...+22 градусов.
Синоптики отмечают, что ветер будет северо-восточным, 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве 14 октября – также солнечно. Столбики термометров в столице поднимутся до отметок +15...+17 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 14 октября, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +17..+19
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +17...+19
Одесса – +19...+21
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +16...+18
Сумы – +16...+18
Полтава – +16...+18
Днепр – +16...+18
Запорожье – +18...+20
Донецк – +17...+19
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +16...+18
Погода в Украине
- Винница+17°... +4°
- Днепр+21°... +6°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+18°... +5°
- Запорожье+21°... +7°
- Ивано-Франковск+20°... +1°
- Киев+18°... +6°
- Кировоград+20°... +5°
- Луганск+20°... +4°
- Луцк+20°... +6°
- Львов+18°... +6°
- Николаев+22°... +6°
- Одесса+22°... +7°
- Полтава+19°... +8°
- Ровно+20°... +5°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+18°... +5°
- Тернополь+18°... +5°
- Харьков+20°... +7°
- Херсон+23°... +7°
- Хмельницкий+19°... +5°
- Черкассы+18°... +4°
- Чернигов+19°... +1°
- Черновцы+18°... +6°