Прогноз погоды на 14 октября: осеннее солнце продолжит дарить тепло (карта)

16:29, 13 октября 2018
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Средняя температура в воскресенье будет колебаться от +14 до +19 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине в воскресенье, 14 октября, будет солнечной и теплой. Жарко будет на побережье Черного и Азовского морей, а также в западных областях.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

"14 октября над Украиной останется антициклон, масштабная зона высокого атмосферного давления, обусловит во всех областях сухую преимущественно солнечную, погоду", – пишет метеоролог.

Погода на выходные: в Украине будет тепло и сухо (карта)

Средняя температура в воскресенье будет колебаться от +14 до +19 градусов. А вот в западных и южных областях будет жарче: до +17...+22 градусов.

Синоптики отмечают, что ветер будет северо-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве 14 октября – также солнечно. Столбики термометров в столице поднимутся до отметок +15...+17 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 14 октября, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +17..+19

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +19...+21

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Сумы – +16...+18

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье – +18...+20

Донецк – +17...+19

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +16...+18

Погода в Украине на воскресенье, 14 октября, от Укргидрометцентра
Погода в Украине на воскресенье, 14 октября, от Укргидрометцентра

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Теги: #прогноз погоды#погода в Украине
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