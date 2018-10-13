Бабье лето: сегодня на всей территории Украины по-осеннему тепло и солнечно
В некоторых регионах температура поднимется до 23º тепла.
Погода сегодня, 13 октября, на всей территории Украины ожидается сухая и солнечная.
По данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах температура поднимется до 23º тепла.
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За западе Украины сегодня будет солнечно, температура колеблется от 16º до 23º (в Ужгороде) тепла.
В северных регионах также ожидается сухая и солнечная погода, температура от 15º до 19º тепла.
В южных областях воздух прогреется до 19º, осадков не ожидается.
На востоке столбик термометра поднимется также до 19º тепла, без осадков.
В центральных областях осадков также не ожидается, воздух прогреется до +19º.
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Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+5 °
Влажность:80 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:07:17
Закат18:32
Видимость:16 км
Фаза луны:
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