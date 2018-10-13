Бабье лето: сегодня на всей территории Украины по-осеннему тепло и солнечно

09:58, 13 октября 2018
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В некоторых регионах температура поднимется до 23º тепла.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода сегодня, 13 октября, на всей территории Украины ожидается сухая и солнечная.

По данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах температура поднимется до 23º тепла.

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За западе Украины сегодня будет солнечно, температура колеблется от 16º до 23º (в Ужгороде) тепла.

В северных регионах также ожидается сухая и солнечная погода, температура от 15º до 19º тепла.

В южных областях воздух прогреется до 19º, осадков не ожидается.

На востоке столбик термометра поднимется также до 19º тепла, без осадков.

В центральных областях осадков также не ожидается, воздух прогреется до +19º.

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Теги: #погода#Украина
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