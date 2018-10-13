"Ураган века" в США: количество жертв возросло до 13 человек
Власти Флориды сообщают о значительных разрушениях в городе Мексико Бич.
Количество погибших в результате мощного урагана "Майкл", который на днях достиг побережья штата Флорида и зацепил другие штаты юго-востока США, и в дальнейшем растет.
По состоянию на вечер пятницы, 12 октября, американские спасательные службы зафиксировали 13 летальных случаев вследствие урагана, сообщает DW.
Большинство жертв, в том числе и два последних зафиксированных случая, причиненные падением деревьев.
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Ранее сообщалось, что смерти зафиксировано во Флориде, Джорджии и Северной Каролине. Среди погибших - 11-летняя девочка.
Стихийное бедствие также привело к значительным разрушениям, особенно в населенном пункте Мексико Бич. Сообщается, что непогода оставила без электричества около 432 тысяч домов.
Сейчас продолжаются спасательные операции, к которым привлечены военные и нацгвардия. Для поиска людей применяют собак, дроны, а также спецтехнику. Из-за приближения урагана предупреждение об эвакуации получили более 375 тысяч жителей, но много кто отказался эвакуироваться.
Напомним, "Майлк" достиг побережья Флориды 10 октября, имея 4 категорию мощности из пяти. Впоследствии сила урагана ослабла.
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