В Колумбии 11 человек погибли в результате схода оползня

16:12, 12 октября 2018
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Многие люди числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

11 человек погибли в центральной Колумбии в результате схода оползня, вызванного сильными дождями.

На Шри-Ланке почти 70 тысяч человек пострадали из-за сильных дождей

Оползень сошел в городке Маркеталия, в результате несколько домов были разрушены, 11 человек погибли, четверо пострадали, многие считаются пропавшими без вести, передает Синьхуа со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий департамента Кальдас.

Жителей призвали покинуть опасные районы. В городе все еще идет проливной дождь, поэтому спасательная операция приостановлена.

Напомним, во время внезапного наводнения, вызванного ливнем, в городе Константина на северо-востоке Алжира погибли три человека.

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Теги: #Колумбия#оползень
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