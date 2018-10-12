Торнадо в Австралии оставил без электроэнергии тысячи домов (видео)

Порывы ветра достигали 144 километров в час.

В Австралии пронесся торнадо / twitter.com/dgr_dgr

В австралийском штате Квинслед пронесся торнадо. В результате тысячи домов остались без электроэнергии.

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Порывистый ветер двигался со скоростью 144 километров в час, говорится в сюжете ТСН.

Сначала на город обрушился мощный град размером с теннисный мяч. После - начался ураган и массивный ливень. Непогода повредила дома и уничтожила урожай местных жителей.

Напомним, четыре человека пострадали в результате смерча, который обрушился на город Сунъюань провинции Цзилинь в Китае.